Como agendar Pix pelo Nubank

Agendar Pix pelo Nubank é um procedimento rápido de ser feito, mas que pode simplificar transações pelo celular. A ferramenta, liberada na última sexta-feira (30) de setembro, já está disponível no app da fintech para Android e iPhone (iOS) e pode ser acessada a partir da "Área Pix", no menu principal do aplicativo. O processo não tem taxas, e pode ser cancelado pelo usuário a qualquer momento. No tutorial a seguir, o TechTudo mostra como agendar a transferência pelo aplicativo e como cancelar o agendamento de Pix no Nubank.