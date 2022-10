Como apagar um BeReal

Apagar uma foto do BeReal é um procedimento útil. Isso porque, mesmo com a naturalidade da plataforma, alguns conteúdos podem ficar diferentes do esperado, como em casos de capturas por acidente. Por isso, o app disponível para celulares Android e iPhone (iOS) permite fazer a exclusão de um post por dia, de forma definitiva, mas alerta o usuário de que ele não terá uma segunda chance. Essa limitação acontece para que o propósito da rede social não seja desfeito. Veja, a seguir, como apagar uma publicação no BeReal.