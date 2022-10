Como assistir ao debate da Band para governador no 2º turno ao vivo

O primeiro debate entre os candidatos a governador no segundo turno acontece na Band, nesta segunda-feira (10), às 22h. O confronto contará com a presença dos políticos que disputam o governo dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia e Paraíba. É possível assistir ao embate ao vivo pelo computador, no site da Band, e por meio do aplicativo BandPlay , disponível para download em celulares Android e iPhone ( iOS ). Pelo app, é necessário fazer um rápido cadastro.

Em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) terão um encontro direto. No Amazonas, o confronto será entre Wilson Lima (União Brasil) e Eduardo Braga (MDB); no Rio Grande do Sul, entre Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB). O debate da Band também contempla a Bahia, onde Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil) disputam o governo do estado, e a Paraíba, onde a disputa ocorre entre João Azevedo (PSB) e Pedro Cunha (PSDB). Veja, no tutorial a seguir, como assistir ao debate da Band ao vivo e online.

1 de 7 Debate na Band com os candidatos ao governo dos estados no segundo turno acontece nesta segunda-feira (10), às 22h — Foto: Divulgação/Band Debate na Band com os candidatos ao governo dos estados no segundo turno acontece nesta segunda-feira (10), às 22h — Foto: Divulgação/Band

📝 Como votar na urna eletrônica nas eleições de 2022? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Como assistir ao debate entre os candidatos a governador no 2º turno na Band pelo PC

Passo 1. Para acompanhar o debate entre os candidatos ao governo dos estados no segundo turno, entre na página da Band (band.uol.com.br). Feito isso, clique no botão "Ao Vivo", localizado no menu superior, para visualizar as opções de transmissões ao vivo disponíveis;

2 de 7 Botão "Ao Vivo", no site da Band, em destaque — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Botão "Ao Vivo", no site da Band, em destaque — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 2. Nesta etapa, na seção "Assista", vá na opção "Band";

3 de 7 É preciso selecionar a opção "Band" para assistir ao debate entre os candidatos a governador ao vivo — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak É preciso selecionar a opção "Band" para assistir ao debate entre os candidatos a governador ao vivo — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Passo 3. Desça a tela até visualizar o player. No horário marcado, a transmissão do debate começará automaticamente.

4 de 7 Player ao vivo retransmite sinal da TV Bandeirantes — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak Player ao vivo retransmite sinal da TV Bandeirantes — Foto: Reprodução/Ana Letícia Loubak

Como assistir ao debate entre os candidatos a governador no 2º turno na Band pelo celular

Passo 1. Para assistir ao debate entre os candidatos ao governo dos estados no segundo turno ao vivo pelo celular, abra o aplicativo BandPlay. Logo na página inicial, toque em "Entrar". Se já tiver uma conta, informe suas credenciais. Caso contrário, escolha o botão "Criar conta" para se cadastrar de graça;

5 de 7 Para assistir ao debate ao vivo e online, eleitor deve fazer login ou criar conta no Bandplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para assistir ao debate ao vivo e online, eleitor deve fazer login ou criar conta no Bandplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Preencha os dados solicitados, aceite os termos de uso do serviço e vá no botão "Cadastrar". Após o login, dentro da seção "Ao vivo", toque no ícone da Band para visualizar a programação ao vivo da emissora;

6 de 7 Após realizar cadastro no BandPlay, espectador deve acessar a programação ao vivo da Band — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Após realizar cadastro no BandPlay, espectador deve acessar a programação ao vivo da Band — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora marcada, a transmissão ao vivo do debate para governador no segundo turno começará imediatamente.

7 de 7 Bandplay inicia a transmissão do debate para governador no 2º turno ao vivo e online automaticamente — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Bandplay inicia a transmissão do debate para governador no 2º turno ao vivo e online automaticamente — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Veja também: Como denunciar no fake news no WhatsApp, Facebook, Twitter e apps