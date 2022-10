Como ativar ou desativar a webcam do notebook

Ativar ou desativar a webcam do notebook é possível por meio de um passo a passo simples pelo Windows. Alguns usuários desejam aprender como desativar o dispositivo no PC, por qualquer motivo que seja – sua webcam pode estar entrando em conflito com outros programas no computador, pode estar com defeito ou pode até mesmo estar com a suspeita de um vírus quando ela fica ligando sozinha. No tutorial a seguir, confira o passo a passo de como desativar e também como ativar a webcam do notebook.