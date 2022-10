Como baixar templates do Google Slides de graça no site Slides Carnival

Usar templates do Google Slides agiliza a confecção e personalização de apresentações. No site Slides Carnival, usuários podem encontrar uma série de modelos prontos para customizar cores, textos e elementos e aplicá-los à plataforma do Google. São oferecidos layouts com temática de tecnologia, ciência, educação, temas formais, criativos e com diferentes formatos. Confira, no tutorial a seguir, como baixar templates do Google Slides de graça usando o Slides Carnival. Vale destacar que os modelos também funcionam no Canva e no PowerPoint.