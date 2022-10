Como baixar The Sims 4 de graça no PC, console ou celular

1 de 11 The Sims 4 está gratuito a partir desta terça-feira (18); veja como baixar — Foto: Divulgação/EA Games The Sims 4 está gratuito a partir desta terça-feira (18); veja como baixar — Foto: Divulgação/EA Games

👉 The Sims 4 rodaria no seu PC? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Como baixar The Sims 4 no PC?

Passo 1. Acesse The Sims 4 no site oficial da EA (https://www.ea.com/pt-br/games/the-sims/the-sims-4). No topo da página, você verá um retângulo com a frase "Jogue de Graça". Basta clicar e seguir para o próximo passo;

2 de 11 Baixar The Sims 4 de graça — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Baixar The Sims 4 de graça — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 2. Na segunda página, haverá outro retângulo com a frase "Faça o download já". Ao clicar, você verá as opções de baixar para PC, pelo EA App ou Steam, para Mac, pela Origin, e para consoles PlayStation e Xbox. Escolha EA App ou Steam para baixar no PC;

3 de 11 Opções para baixar The Sims 4 — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Opções para baixar The Sims 4 — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 3. Abrindo o EA App, você baixará automaticamente o instalador do aplicativo em seu computador. Vale destacar que se trata de um procedimento bastante semelhante ao Mac com a Origin. É necessário fazer o cadastro, que pode ser via Google e Facebook, por exemplo, ou realizar o procedimento comum colocando o seu e-mail. Depois, o aplicativo voltará para a página inicial;

4 de 11 No momento, página inicial do EA App apresenta diretamente o The Sims 4 para download — Foto: Reprodução/Victor de Abreu No momento, página inicial do EA App apresenta diretamente o The Sims 4 para download — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 6. Para finalizar, clique em download e aproveite seu jogo gratuito;

5 de 11 Download do The Sims 4 no EA App — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Download do The Sims 4 no EA App — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 7. Caso opte pelo Steam, você irá para a página do jogo pelo navegador. Clique em "Jogar" para começar o download.

6 de 11 The Sims 4 no Steam — Foto: Reprodução/Victor de Abreu The Sims 4 no Steam — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Como baixar The Sims 4 nos consoles?

Passo 1. Acesse a página do The Sims 4 no site oficial da EA (https://www.ea.com/pt-br/games/the-sims/the-sims-4) e clique em "Jogue de Graça", assim como no primeiro passo do tópico anterior.

7 de 11 Baixar The Sims 4 de graça — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Baixar The Sims 4 de graça — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 2. Clique em "Faça o download já" e escolha o console desejado: PlayStation ou Xbox. Assim que clicar, a página vai redirecionar para a tela de compra do jogo, onde você poderá adicioná-lo na biblioteca de seu respectivo console;

8 de 11 Download gratuito do The Sims 4 no Playstation ou Xbox — Foto: Reprodução/Victor de Abreu Download gratuito do The Sims 4 no Playstation ou Xbox — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 3. Na PS Store, acesse a conta que você utiliza em seu PS4 ou PS5 para que o jogo apareça em sua biblioteca. Feito isto, apenas clique em "Adicione à biblioteca" para adquirir o jogo. Depois, basta baixar o game no console;

9 de 11 The Sims 4 na Playstation Store — Foto: Reprodução/Victor de Abreu The Sims 4 na Playstation Store — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 4. O mesmo processo aparece na loja do Xbox: basta fazer o login em sua conta e clicar em "Obter Gratuito". O conteúdo ficará disponíviel para download no Xbox Series X/S ou Xbox One;

10 de 11 The Sims 4 na loja do Xbox — Foto: Reprodução/Victor de Abreu The Sims 4 na loja do Xbox — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Há The Sims 4 para dispositivos mobile?

Celulares Android e iPhone (iOS) não possuem o The Sims 4 em si, mas contam com The Sims Mobile, um jogo lançado em 2018 que é baseado no quarto jogo da franquia e no The Sims FreePlay. O game sempre foi gratuito, possuindo somente algumas opções de microtransações. Ele pode ser baixado pela Google Play Store, no caso do Android, ou pela App Store nos modelos da Apple.

11 de 11 The Sims Mobile na Google Play Store — Foto: Reprodução/Victor de Abreu The Sims Mobile na Google Play Store — Foto: Reprodução/Victor de Abreu