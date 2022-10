Como calcular rescisão trabalhista passo a passo no site Cálculo Exato

É possível fazer cálculo de rescisão trabalhista por meio do site Cálculo Exato. Gratuita, a página realiza a conta automaticamente, revelando quanto o usuário vai receber ao final do contrato de trabalho. Para chegar ao resultado, a plataforma requer que o indivíduo forneça informações como o valor do último salário, motivo do desligamento, cumprimento do aviso prévio, se existem férias vencidas, entre outras. Ao final, é exibido um relatório completo com o cálculo detalhado. Confira, a seguir, como calcular rescisão de trabalho passo a passo.