Colocar aviso de férias no Outlook é um procedimento simples. O serviço de e-mail da Microsoft permite ativar uma mensagem que será enviada automaticamente para pessoas que tentarem entrar em contato com o usuário, avisando sobre a ausência no período. É possível determinar previamente os dias e horários de envio da resposta, assim como escrever o texto que desejar. O recurso, disponível para contas pessoais e corporativas, pode ser configurado no programa para computador e na versão web do serviço. Confira, no passo a passo a seguir, como colocar aviso de férias no Outlook.