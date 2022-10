Colocar cópia oculta no Outlook é um procedimento simples. O recurso, identificado na caixa de e-mail pelo código “Cco”, permite enviar mensagens para vários destinatários diferentes ao mesmo tempo, sem que eles saibam quem também recebeu o conteúdo. Nesses casos, o campo de destinatário aparece em branco. A função pode ser útil para divulgar informações para vários amigos simultaneamente ou conteúdos específicos dentro do trabalho, mantendo a privacidade de quem recebeu a mensagem. Confira, a seguir, como colocar cópia oculta no Outlook e no Outlook Web.