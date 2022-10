Como colocar 'voz do Google' no CapCut

Colocar a voz do Google no Capcut é algo fácil de ser feito pelo celular. O editor possui um recurso capaz de converter textos em falas, ideais para narrações de vídeos. A função é similar à "voz do Google" do TikTok e está disponível no app para Android e iPhone (iOS). No entanto, vale dizer que, apesar da ferramenta do CapCut oferecer diferentes opções de vozes, a popular voz robótica utilizada no TikTok está disponível apenas na plataforma de vídeos curtos. No tutorial abaixo, o TechTudo mostra como adicionar o efeito sonoro para narrar textos em clipes no editor de vídeos.