Como colocar 'voz do Google' no Reels do Instagram

É possível colocar a "voz do Google" no Reels do Instagram. Embora a rede social não disponibilize o recurso de forma nativa, um truque simples resolve o problema: basta recorrer ao TikTok para fazer a mágica. Usando o app rival, usuários do Instagram podem inserir narrações com voz robotizada em qualquer clipe. No tutorial a seguir, o TechTudo ensina como colocar voz do Google em vídeos do Reels, procedimento válido para Android e iPhone (iOS). O guia também mostra como subir o vídeo sem a logomarca do TikTok.