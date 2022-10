Como compartilhar música no Instagram pelo YouTube Music

É possível compartilhar músicas do YouTube Music nos Stories do Instagram em poucos passos. Com a função, disponível no app para Android e iPhone (iOS), você pode publicar sua faixa preferida na rede social para que seus amigos saibam seu gosto musical e vejam os artistas que você escuta no momento. O procedimento é rápido e se assemelha ao feito no Spotify e em outros streamings. No tutorial a seguir, o TechTudo mostra o passo a passo de como selecionar uma música do YouTube Music para compartilhá-la na rede social.