Como conectar controle de PS3 no PC

Conectar o controle de PlayStation 3 (PS3) para jogar no PC é o desejo de muitos usuários. Quem tem um controle DualShock 3, do PS3, pode usá-lo como joystick no notebook ou computador com cabo ou via Bluetooth. O método, apesar de não ser algo trivial, não chega a ser tão complicado, e vale a pena por poder usar um dos melhores controles de videogame no seu desktop. No entanto, vale ressaltar que este procedimento pode trazer problemas ao seu controle da Sony e deve ser realizado com muito cuidado.

Antes de começarmos, para realizar este tutorial, você vai precisar de:

Computador com Windows e permissão de administrador. (O tutorial foi feito no Windows 7, mas deve funcionar também nas versões Windows XP e Windows 8);

Controle DualShock 3 original (não foi testado o funcionamento em versões piratas);

Cabo micro-USB/USB (aquele usado para conectar o DS3 no próprio Playstation 3);

Drivers da Motion Joy;

Opcional: dispositivo Bluetooth, tanto nativo ou USB, para conectar o controle sem a necessidade de fios.

Passo 1. Primeiramente, é necessário instalar alguns drivers no sistema. Use o pacote mais conhecido, chamado Motion Joy. Para baixá-lo basta buscar o download do arquivo na Internet;

Passo 2. Acesse o local onde você colocou o arquivo acima e descompacte-o. Um único arquivo será extraído, e tem como ícone o controle DualShock 3;

Passo 3. Clique com o botão direito no arquivo que foi extraído, e selecione a opção “Executar como administrador”. Após finalizar a instalação, o sistema perguntará se quer abrir o programa DS3 Tool. Clique em Sim;

Passo 4. Ao abrir o programa, observe que não há nenhum controle conectado. Plugue o DualShock 3 no computador usando o cabo microUSB-USB. Em seguida, clique na opção “Driver Manager”, no menu superior do DS3 Tool;

Passo 5. A próxima tela informa que existe um hardware conectado na porta USB, mas o ícone mostra que ainda não está funcional – um X vermelho na coluna MotionJoy. É possível que, algumas vezes, o programa demore para mostrar o controle conectado;

Caso aconteça, tente retirar e colocar novamente o controle na porta USB, ou ainda reiniciar o DS3 Tool. Depois que o dispositivo aparecer, selecione-o e clique em “Load driver”. O botão “Install all” também funciona, não obrigando a selecionar qual dispositivo quer usar, já que instalará os drivers de todos os hardwares conectados.

Passo 6. Da primeira vez que for configurado, o sistema de segurança do Windows irá perguntar se quer mesmo instalar o dispositivo. Clique em “Instalar”;

Passo 7. Após a instalação, o DS3 Tool reconhece o o controle com os drivers da Motion Joy, confirmando o sucesso da operação;

Passo 8. Volte para a tela inicial clicando em “Profiles”, no menu superior. Agora já consta que existe um controle “Dualshock 3/sixaxis” conectado. Para testar, clique em “Vibration Testing”, que faz com que seu controle vibre, dando os primeiros sinais de vida;

Passo 9. Selecione o modo de emulação do controle do Xbox 360 e, em seguida, clique no botão “Game Controller Panel” para testarmos se os botões estão funcionando;

Passo 10. Uma pequena janela se abre, exibindo que o status do “MotionJoy Virtual Game Controller” está OK. Clique em "Propriedades";

Passo 11. Pressione os botões para conferir se estão sendo reconhecidos. Cada botão pressionado acende uma “luz” indicando que está funcionando. A escolha da emulação de um controle de Xbox 360 é para permitir o uso dos joysticks analógicos. Caso queira, também é possível usar o DS3 como controle do Playstation 1 (sem os manches analógicos), bastando alterar o modo do joystick no menu inicial (“Profiles”);

Passo 12. : Pronto! Seu controle já está funcional. Para testar, abra algum jogo que use o controle do Xbox 360, por exemplo, qualquer um do Steam, e seu DualShock 3 poderá ser usado como controlador. Vale ressaltar que o programa DS3 Tool deve ficar o tempo todo aberto para o funcionamento do controle.

Como conectar o controle de PS3 no PC via Bluetooth

Caso seu computador tenha suporte à Bluetooth, seja nativamente ou com algum adaptador USB, você pode usar seu DualShock 3 sem precisar estar plugado com o cabo microUSB. Para isso, após realizar os passos acima, execute o procedimento abaixo:

Passo 1. Desconecte o cabo do DualShock 3 e pressione o botão PS por cerca de 15 a 20 segundos, até as luzes do controle pararem de piscar;

Passo 2. Novamente no DS3 Tool, clique em “Bluetooth Pair”, no menu superior;

Passo 3. A tela exibida será similar à imagem abaixo, mostrando alguns dados sobre o dispositivo Bluetooth;

Passo 4. Conecte novamente o DualShock 3 e clique no botão “Pair Now”. Esse procedimento faz com que o Bluetooth do controle reconheça o dispositivo do seu computador;

OBS: Caso você use o controle também para jogar no Playstation 3, quando quiser usá-lo no console, você deve conectar o DualShock 3 na porta USB do videogame com o cabo microUSB, para que o controle reconheça novamente o Bluetooth do PS3 (ou seja, para que ambos façam pair).

Passo 5. Feito o pareamento, retire o cabo e volte para a tela “Profiles”. Clique em “Vibration Testing”. Se o controle vibrar, tudo deve estar funcionando, permitindo jogar com o DualShock 3 sem o cabo;

Passo 6. Caso o controle esteja desligado e queira ligar direto via Bluetooth, não será mais necessário conectar o cabo. Para isso, na tela de “BluetoothPair”, clique em “Pair Now” depois de pressionar o botão PS do DualShock 3. Depois de alguns segundos, as luzes do controle param de piscar, ficando apenas um dos LEDs acessos, indicando que estão conectados.

Pronto! Agora você pode jogar no PC com seu DualShock 3. Como ele está emulando o controle do Xbox 360, amplamente usado em games de PC, alguns jogos dão dicas na tela usando os botões do controle da Microsoft como exemplo. Isso pode levar a alguns conflitos no início, por exemplo, ter que entender que o botão A do controle do Xbox 360 equivale ao botão quadrado do DualShock 3.

