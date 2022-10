Como consultar o local de prova do Enem 2022

O Inep liberou, nesta segunda-feira (24), a emissão do cartão de confirmação e o local de prova do Enem 2022. Para consultar a localidade, o candidato deverá ir até a Página do Participante e fazer o login com as credenciais Gov.br — as mesmas usadas na inscrição no exame. O cartão também contém outras informações sobre as provas, como dias, horários, nome, número de documento do estudante e opção de língua estrangeira. O local em que os estudantes realizarão a prova será os mesmos nos dois dias de exame.