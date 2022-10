Como converter XML em PDF rapidamente

Converter XML em PDF é um procedimento simples que pode ser realizado no site DANFEOnline. Ao realizar uma compra online, é comum receber um arquivo XML por e-mail para acessar as informações da nota fiscal emitida pela loja no site da Receita Federal. Gerar o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) é importante para reunir as informações do produto ou serviço adquirido em apenas uma folha. No tutorial a seguir, confira o passo a passo para transformar XML em PDF rapidamente.