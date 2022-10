Como criar GIF pelo celular

É possível criar GIFs no celular em poucos passos usando aplicativos como o GIF Maker e o GIF Maker - GIF Editor , disponíveis para download em dispositivos Android e iPhone ( iOS ). Com as plataformas, usuários podem converter uma sequência de fotos ou ainda um vídeo curto para o formato animado - que, posteriormente, pode ser enviado para amigos e familiares no WhatsApp de maneira rápida. No tutorial a seguir, o TechTudo mostra como transformar um vídeo em GIF e como compartilhar o clipe animado no WhatsApp.

1 de 11 GIF Maker: veja como criar GIFs no celular Android e iPhone (iOS) — Foto: Clara Fabro/TechTudo GIF Maker: veja como criar GIFs no celular Android e iPhone (iOS) — Foto: Clara Fabro/TechTudo

Como criar GIF no celular iPhone (iOS)

Passo 1. Abra o app GIF Maker no iPhone (iOS) e toque sobre os botões laranjas, na parte inferior da tela, para prosseguir. Na última tela, você pode assinar o serviço tocando em "Try Free & Subscribe", ou pode usar a versão gratuita, bastando pressionar sobre o "x" no canto superior esquerdo da tela. Na próxima página, aceite os termos de uso do app para começar;

2 de 11 Abra o app GIF Maker no iPhone (iOS) e concorde com os termos de uso do aplicativo para começar — Foto: Reprodução/Clara Fabro Abra o app GIF Maker no iPhone (iOS) e concorde com os termos de uso do aplicativo para começar — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. A plataforma permite transformar vídeos, fotos, live photos e até uma sequência de imagens em GIF. Na aba "Create", você pode selecionar uma das opções disponíveis. Para este tutorial, optamos por transformar um vídeo em GIF - para isso, selecionamos a opção "Video to GIF". Para prosseguir, permita que o app tenha acesso à sua galeria;

3 de 11 Selecione a opção "Video to GIF" e permite que o app acesse as fotos da galeria do celular — Foto: Reprodução/Clara Fabro Selecione a opção "Video to GIF" e permite que o app acesse as fotos da galeria do celular — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Para continuar, selecione o vídeo desejado e toque sobre "Next", no canto superior direito. Em seguida, aguarde alguns segundos até que a imagem seja transformada em GIF;

4 de 11 Selecione o vídeo desejado e clique em "Next" para prosseguir com a conversão do clipe em GIF — Foto: Reprodução/Clara Fabro Selecione o vídeo desejado e clique em "Next" para prosseguir com a conversão do clipe em GIF — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 4. Na próxima tela, você ainda pode ajustar a velocidade do GIF e adicionar caixas de texto, filtros e adesivos ao vídeo animado. Para modificar a velocidade, toque sobre "Adjust" e movimente a chave laranja para a esquerda para diminuir, ou para a direita para acelerar o clipe. Já para adicionar texto ou adesivos, toque sobre as outras opções do menu;

5 de 11 Na próxima página, faça as alterações necessárias — Foto: Reprodução/Clara Fabro Na próxima página, faça as alterações necessárias — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 5. Para salvar o GIF, toque sobre o ícone de compartilhar, no canto superior direito, e selecione a opção "Save". Para compartilhar com amigos no WhatsApp, pressione o ícone no mensageiro, toque sobre "Share on WhatsApp" e selecione os contatos desejados. Antes de concluir o envio ainda é possível alterar algumas configurações do GIF, como o número de repetições e a qualidade de exportação.

6 de 11 Clique sobre o ícone de seta para salvar o GIF e compartilhar a sua criação no WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro Clique sobre o ícone de seta para salvar o GIF e compartilhar a sua criação no WhatsApp — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Como criar GIF no celular Android

Passo 1. Abra o app GIF Maker - GIF Editor no Android e conceda as permissões requeridas pelo aplicativo. Em seguida, clique sobre uma das opções disponíveis para criar um novo GIF. Pela plataforma, é possível criar GIFs a partir de fotos e vídeos. O app também pode acessar a câmera do celular para criar boomerangs. Para este tutorial, escolhemos a opção "Videos -> GIF";

7 de 11 Abra o app GIF Maker - GIF Editor no celular e condeda as permissões requeridas pelo aplicativo — Foto: Reprodução/Clara Fabro Abra o app GIF Maker - GIF Editor no celular e condeda as permissões requeridas pelo aplicativo — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 2. Depois de escolher a categoria, selecione o vídeo desejado e toque sobre o ícone de "check" para prosseguir. Na sequência, espere alguns segundos até que o formato do vídeo seja modificado;

8 de 11 Clique sobre o ícone de "check" para confirmar a conversão do clipe em GIF — Foto: Reprodução/Clara Fabro Clique sobre o ícone de "check" para confirmar a conversão do clipe em GIF — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Na próxima tela, é possível fazer alguns ajustes no clipe - como recortar e rotacioná-lo, aumentar a velocidade de reprodução e adicionar efeitos, caixas de texto, adesivos e desenhos, por exemplo. Depois de finalizar as alterações desejadas, toque sobre o ícone de seta, no canto superior direito, para continuar;

9 de 11 Faça os ajustes necessários e clique sobre o ícone de seta para salvar o GIF no celular — Foto: Reprodução/Clara Fabro Faça os ajustes necessários e clique sobre o ícone de seta para salvar o GIF no celular — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 4. Selecione a opção "GIF" e a qualidade de exportação do vídeo animado. Para prosseguir, toque em "Confirm" e aguarde alguns segundos até o programa completar o download do GIF;

10 de 11 Selecione a opção "GIF" e clique em "Confirm" para prosseguir — Foto: Reprodução/Clara Fabro Selecione a opção "GIF" e clique em "Confirm" para prosseguir — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 5. Para compartilhá-lo com amigos no WhatsApp, toque sobre o ícone do mensageiro na próxima tela.

11 de 11 Clique sobre o ícone do WhatsApp para compartilhar o GIF com amigos e familiares no mensageiro — Foto: Reprodução/Clara Fabro Clique sobre o ícone do WhatsApp para compartilhar o GIF com amigos e familiares no mensageiro — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Veja ainda: Como ver mensagens apagadas no WhatsApp