Como criar uma playlist no YouTube pelo celular (Android e iPhone)

Fazer playlist no YouTube pelo celular é algo simples e que pode ser feito pelo aplicativo para iPhone (iOS) e Android. Essas listas funcionam como uma "coleção de vídeos", que podem ser separados por temas, como "Músicas", "Estudos" ou "Humor". O recurso é útil para manter os conteúdos organizados de acordo com as preferências de cada usuário. Outro benefício é a possibilidade de compartilhá-las com amigos ou com demais usuários. Confira, no tutorial a seguir, como criar e gerenciar playlists usando o app do YouTube.