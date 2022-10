Como descobrir pelo app Confi se alguém fez compras usando o seu CPF

É possível descobrir se alguém utilizou o seu CPF para fazer alguma compra através do aplicativo Confi, disponível gratuitamente para Android e iPhone (iOS). Por meio de um cadastro conectado com mais de 3 mil lojas do país, o aplicativo exibe um histórico de compras feitas no nome dos usuários, possibilitando monitorar possíveis gastos que não tenham sido feitos por você, mas que tenham utilizado seus dados. O app também envia notificações quando novas compras são realizadas nos estabelecimentos parceiros. Confira, a seguir, como descobrir se alguém fez compras usando o seu CPF pelo Confi.