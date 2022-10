Como desinstalar o Microsoft Edge no Windows 11

É possível desinstalar o Microsoft Edge no Windows 11, mas o procedimento não é tão simples. Isso porque o navegador vem instalado de fábrica e não pode ser removido pelo método convencional, por meio das configurações do sistema operacional. Em vez disso, é necessário utilizar o PowerShell, plataforma de script e automação da Microsoft, para apagar o browser do computador. O tutorial abaixo ensina o procedimento do início ao fim. Veja como desinstalar o Microsoft Edge e liberar mais memória do PC.