Como editar PDF grátis com Sejda

É possível editar PDF online e gratuitamente usando o site Sedja. A ferramenta permite inserir imagens, caixas de texto, grifos, símbolos e assinaturas nos documentos de maneira simples. Todos os elementos citados podem ter as cores e formatos alterados, além de haver a opção de apagar fragmentos ou trechos que preferir. Ao final do processo, ainda é possível realizar o download do arquivo no formato PDF automaticamente. Confira, no tutorial do TechTudo a seguir, como editar um arquivo em PDF grátis com o Sejda.