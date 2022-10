Como escolher cabo USB tipo C para celular

Existem diversas opções de cabo USB tipo C para celular, tendo em vista que o usuário pode precisar (ou não) de uma maior velocidade na transferência de dados e na recarga do aparelho. Além disso, o cabo USB-C também pode ser reaproveitado em notebooks, videogames e outros dispositivos eletrônicos. Nas linhas a seguir, saiba tudo sobre o componente e aprenda como escolher aquele que melhor atende as suas necessidades

Dentre os detalhes que devem ser observados pelo consumidor estão o material do revestimento do cabo USB tipo C e o comprimento.

1 de 6 Entrada USB-C do celular — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Entrada USB-C do celular — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O que é USB-C?

O USB-C é um conector padrão que permite a transmissão de dados e energia em apenas um único cabo. Esse componente foi produzido pelo USB Implement Forum e está presente em mais de 400 empresas. Com o passar dos anos, o modelo foi sendo aperfeiçoado e já virou a principal referência na indústria de tecnologia. Atualmente, ele é encontrado em diversos dispositivos eletrônicos, como smartphones, tablets, smartwatch, máquinas digitais, câmeras digitais e notebooks.

2 de 6 O modelo Galaxy Z Flip 3 apresenta o conector USB-C — Foto: Thássius Veloso/TechTudo O modelo Galaxy Z Flip 3 apresenta o conector USB-C — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

No aspecto geral, ele funciona da mesma forma que o micro USB, porém com algumas vantagens que podem fazer toda a diferença no dia a dia. A transferência de dados e energia é feita pelos 24 pinos presentes no componente, enquanto o micro USB 2.0 traz somente cinco.

Além disso, o design estético oval e achatado do USB-C permite ele ser reversível, isto é, não tem um lado certo para encaixar, já que ele tem o mesmo formato nos dois lados. Com isso, o conector consegue substituir o antigo cabo micro USB, que trazia restrições.

Potência do USB tipo C

3 de 6 Carregador com conexão USB-C é produzido para durar 10 mil ciclos — Foto: Foto: Vitor Grama/TechTudo Carregador com conexão USB-C é produzido para durar 10 mil ciclos — Foto: Foto: Vitor Grama/TechTudo

Em relação à potência, a regra no geral é a seguinte: quanto maior a corrente, mais rápido será o carregamento do celular. No entanto, só essa variável não é suficiente. Caso o usuário queira saber qual cabo comprar, ele precisa conferir a corrente elétrica de cada modelo, medida em ampere (A). Esse medidor indica quanto de energia flui da tomada para o aparelho, e pode variar de 1 A a 3 A. O usuário deve comprar um cabo com amperagem correspondente a do seu dispositivo.

Ainda é possível descobrir se o dispositivo oferece suporte para carregamento com a velocidade descrita no manual com um cabo que não seja da mesma marca do aparelho. Para esse fim, não basta escolher somente o USB tipo C com alta taxa de ampere, o aparelho precisa ter compatibilidade.

Vale mencionar ainda que a primeira versão do USB-C foi lançada em agosto de 2014. Atualmente, o modelo já traz a disponibilidade para os padrões 3.2 e 3.1, cuja capacidade de velocidade de transferência de dados é maior que versões antigas. O conector atual alcança (10 Gbps – 1,2 gigabyte por segundo) e pode chegar até 100 watts de energia em 20 volts.

Material do cabo USB tipo C

4 de 6 A Geonav traz um adaptador 3 em 1, que ilustra os conectores Lightining, Micro-USB, USB-C — Foto: Divulgação/Geonav A Geonav traz um adaptador 3 em 1, que ilustra os conectores Lightining, Micro-USB, USB-C — Foto: Divulgação/Geonav

O acessório apresenta bastante durabilidade. Ele é feito com a expectativa de suportar até 10 mil ciclos. No entanto, existem vários tipos de revestimento que podem atuar de forma decisiva na conservação do seu cabo. O material influencia porque ao entrar em contato com outros fios ou serem dobrados inúmeras vezes, eles começam a ter seu desempenho comprometido.

O nylon trançado ou silicone, por exemplo, são indicado para quem procura um acessório mais resistentes ao desgaste. As opções com tecido, por sua vez, também apresentam boa performance na capacidade de evitar o desgaste do cabo, mas exigem maior higiene. Ao passo que as opções em TPE ou PVC emborrachado são mais acessíveis, embora permita ao produto começar a falhar mais cedo.

Comprimento do cabo

5 de 6 A extensão do calo varia de 20 cm a 3 m — Foto: Divulgação/Intelbras A extensão do calo varia de 20 cm a 3 m — Foto: Divulgação/Intelbras

Outro ponto a ser observado como critério de escolha é o comprimento do cabo de acordo com as necessidades do usuário. Afinal, é desagradável ter que ficar levantando a todo momento para ver se chegou alguma notificação enquanto o celular carrega porque o fio conectado a tomada não alcança até onde você está.

No geral, o tamanho da extensão do cabo tipo C pode variar entre 20 cm a 3 m. Quanto maior ele for, mais autonomia e conforto o usuário terá para para sua utilização. Nesse sentido, o mínimo recomendado seria 1,5 m. Enquanto os fios menores trazem como vantagem, a praticidade de serrem colocados numa bolsa ou mochila para o transporte.

USB-C vs USB 3.2

Quando o leitor encontrar os termos USB-C e USB 3.2 ou USB 3.1, ele precisa saber que eles se referem a coisas distintas. Enquanto o primeiro é referente ao tipo de conector, o segundo e o terceiro fazem referência à tecnologia utilizada. Portanto, os modelos compatíveis com entradas para essas versões do conector só atingem o máximo de desempenho quando conectados a portas do gênero USB-C.

6 de 6 Galaxy S22 Ultra permite alta conexão de transmissão de dados com a porta USB 3.2 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy S22 Ultra permite alta conexão de transmissão de dados com a porta USB 3.2 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

A velocidade de transferência tende a ser até três vezes maior do que a apresentada pelo USB 3.0 e permite transmitir um filme inteiro em apenas um segundo. A Qualcomm, por exemplo, aproveita isto para criar o Quick Charge, sua própria tecnologia de carregamento rápido.

A tendência é que o futuro do USB-C também esteja ligado ao USB 3.2. Como já mencionado, aos poucos, a tecnologia utilizada no mercado vai se expandindo amplamente. Inclusive, com o movimento incitado pela União Europeia e com iniciativas da Índia e Brasil, diversos países pensam em restringir a atuação do cabo específico da Apple, o Lightning e padronizar o USB-C em todos os dispositivos.