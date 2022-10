Como excluir sua conta do POF

Excluir sua conta do POF (Plenty of Fish) pelo celular ou PC é possível ao seguir um passo a passo simples. O POF é uma rede social de relacionamentos para quem está procurando encontros ou um parceiro para uma relação séria ou casual. Entretanto, caso você já tenha encontrado o seu par, o seu perfil no POF pode ser desnecessário. Confira, no tutorial abaixo, como deletar e excluir o seu perfil no site do POF. Dessa forma, você não irá mais ver as mensagens de outros pretendentes e não poderá entrar em contato com outros membros.