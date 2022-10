Como fazer coloring soft no Capcut

Fazer coloring soft no CapCut é algo simples de ser feito e que tem sido muito utilizado em vídeos virais do TikTok. A opção está relacionada a uma estética leve e de tons mais suaves, e pode ser adquirida mesclando diferentes filtros disponíveis no app editor de vídeos, que tem download gratuito para celulares Android e iPhone (iOS). No tutorial a seguir, aprenda a usar algumas ferramentas do CapCut para fazer coloring soft em vídeos de diferentes maneiras.