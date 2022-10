Como fazer conta no Roblox? Veja passo a passo para começar a jogar

Roblox é uma plataforma que permite criar e jogar games. Disponível para Android, iPhone (iOS), Xbox One e PC (Windows), a ferramenta conta com um acervo de milhões de jogos, porém para aproveitá-los é preciso, primeiro, ter uma conta cadastrada. Elas são importantes para registrar quais são as experiências preferidas de cada jogador, além da personalização dos avatares e compras dentro da plataforma. Confira, a seguir, o passo a passo para criar uma conta no Roblox no smartphone e PC para poder começar a jogar.