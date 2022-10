Como fazer ligação com número privado? Veja como ocultar ID de chamada

Usuário pode realizar ligações privadas direto do teclado do celular — Foto: Reprodução/Freepik

2 de 5 Usuário pode realizar ligações privadas direto do teclado do celular — Foto: Reprodução/Freepik

Clientes da TIM, Vivo e Oi precisam digitar um código específico para conseguirem ocultar o número durante ligações. No caso das três operadoras, é necessário digitar o código #31# antes do número de telefone para o qual se quer fazer a chamada – como se fosse um prefixo.

Para chamadas em que o número discado seja de outro estado ou cidade, a ordem fica: #31# > número do DDD > número do telefone. Por se tratar de uma ligação individual, o ajuste não precisa ser desfeito.

Por fim, quem possui um modelo de celular Samsung pode acessar as próprias configurações do aparelho. O passo a passo a seguir foi realizado no modelo Galaxy S21. O usuário precisa abrir o aplicativo oficial de telefone, tocar nos três pontinhos localizados no canto superior direito da tela e acessar "Configurações" → "Serviços Complementares".