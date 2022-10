Como fazer Pix com cartão de crédito no Nubank

O Nubank agora permite fazer Pix utilizando o limite do cartão de crédito, que pode ser consultado no app do banco digital, disponível para celular Android e iPhone (iOS). Com a função, usuários podem realizar transferências com o método rápido de pagamentos do Banco Central mesmo quando não houver saldo na conta, e ainda é possível parcelar o Pix em até 12x (com juros). Vale dizer que, mesmo em casos de parcelamentos, o destinatário recebe o valor integral já no momento da transação. Nas próximas linhas, saiba como fazer Pix no Nubank usando o cartão de crédito.