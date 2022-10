Como foi o debate entre Lula e Bolsonaro? Saiba reassistir ao programa

Assistir novamente ao debate de ontem da TV Globo , o último antes do segundo turno das Eleições 2022, é possível pelo Globoplay ou no site do G1 , gratuitamente. Comandado pelo jornalista William Bonner, o encontro, que teve duração de duas horas, pôs frente a frente os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), que puderam comparar suas ideias e propostas para os próximos quatro anos do Brasil.

Os eleitores interessados em rever o debate completo devem acessar o serviço de streaming no computador ou em celulares Android ou iPhone (iOS) usando uma Conta Globo, que é gratuita. Veja, no tutorial a seguir, como buscar e rever na íntegra o debate presidencial da Globo pelo Globoplay.

Como rever o debate do 2° turno da Globo completo pelo PC

Passo 1. Para assistir à reprise completa do último debate para presidente da República na Globo, abra a página do Globoplay (globoplay.globo.com) na web. Vá no canto superior direito e clique no avatar para fazer login com uma Conta Globo;

Passo 2. Agora, vá no campo de busca, localizado no menu superior, para fazer uma nova pesquisa;

Passo 3. Digite o termo "debate presidente" e espere os resultados da pesquisa aparecerem automaticamente;

Passo 4. Com a lista de resultados aberta, vá na seção "Vídeos" e dê um clique no vídeo com nome "Debate do 2° turno para presidente";

Passo 5. A reprise na íntegra do debate presidencial do segundo turno será reproduzida automaticamente.

Como rever o debate do 2° turno da Globo completo pelo celular

Passo 1. Para rever o último debate para presidente da República na Globo pelo celular, abra o aplicativo do Globoplay. Feito isso, toque no ícone de avatar, localizado na parte superior direita da tela, para fazer login na Conta Globo;

Passo 2. Nesta etapa, pressione o ícone da lupa, localizado no canto inferior direito para iniciar uma nova busca. A seguir, digite o termo "debate presidente" e espere surgirem os resultados;

Passo 3. No resultados encontrados, dentro da seção "Vídeos", escolha o ficheiro "Debate do 2° turno para presidente". Dessa forma, o encontro completo será retransmitido.

Como rever o debate do 2° turno completo para presidente da República pelo G1

Se preferir, também é possível assistir ao debate completo pela página das Eleições no G1 (g1.globo.com/politica/eleicoes/2022/noticia/2022/10/28/debate-da-globo-do-2o-turno-para-presidente-veja-integra-em-videos.ghtml). Para isso, basta acessar o link e dar play no primeiro vídeo da matéria. No decorrer do texto, você ainda pode conferir os trechos do debate.

