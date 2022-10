Gravar a tela do iPhone XR está entre os recursos mais procurados por usuários do celular da Apple na internet, apesar de ser um procedimento relativamente simples. A ferramenta nativa permite que o dono do aparelho grave imagens sem capturar o áudio externo, concentrando-se apenas no que está no visor do telefone . Nas linhas a seguir, confira o tutorial com os passos para realizar o procedimento.

O recurso é bastante útil para aqueles que querem ajudar um colega a usar um aplicativo corretamente ou até mesmo, gravar uma partida de algum jogo mobile. Além disso, ele está presente desde o iOS 11.

Como gravar a tela do iPhone XR

Passo 1. Para criar uma gravação da tela e capturar o som emitido no iPhone, acesse "Ajustes" e em seguida vá em "Central de Controle".

Passo 2. Desça a barra de rolagem até encontrar a "Gravação da Tela" e toque no botão de inserir, representado por um símbolo de "+". O ícone será inserido na Central de Controle do iPhone XR.

Passo 3. Abra a Central de Controle – basta arrastar o dedo de cima para baixo, a partir da metade da direita da tela. Toque no botão de Gravação da Tela e aguarde a contagem regressiva de três segundos. Feito isso, o celular começará a gravar todas as atividades feitas na tela desbloqueada.

Passo 4. Para parar de gravar, abra a Central de Controle e toque no botão de Gravação da Tela. Ele geralmente fica na parte inferior da aba. Você também pode tocar no indicador vermelho, que fica no canto superior esquerdo do display enquanto a gravação está em andamento.

Como ajustar e compartilhar as imagens capturadas

Além de gravar as imagens, o iPhone XR também permite que o usuário faça alterações no vídeo e compartilhe diretamente com amigos, poste nas redes sociais ou entre para algum álbum no acervo do aparelho. Veja abaixo como fazer.

Passo 1. Acesse o aplicativo Fotos do iPhone XR , selecione "Álbuns" e desça a barra de rolagem até chegar em Gravações de Tela. Lá estarão todas as imagens capturadas com o recurso.

Passo 2. Selecione aquela na qual deseja fazer alterações e toque em "Editar", no canto superior esquerdo da tela. Outra aba se abrirá com ferramentas para colocar filtros, cortar, girar e mexer nas cores da imagem. Quando a alteração estiver completa, basta apertar "OK" e escolher entre "Salvar Vídeo como Novo Clipe" ou "Salvar Clipe". Pronto, o conteúdo modificado estará salvo novamente

Passo 3. Para compartilhar é ainda mais fácil. Selecione o vídeo, toque no ícone de compartilhamento (no canto inferior esquerdo da tela) e escolha como e com quem quer dividir a filmagem.

