Como jogar de Maokai no LoL: guia com dicas de runas, builds e counters

Maokai está sendo uma escolha recorrente dos jogadores no Campeonato Mundial de League of Legends 2022 graças à sua versatilidade. Podendo ser utilizado nas rotas topo, selva e suporte, o Ente Sinistro, como também é conhecido, consegue sustentar longos duelos e chegar rapidamente aos adversários. Pensando nisso, o TechTudo reuniu um guia com todas as habilidades, exemplos de runas, feitiços, builds, counters e dicas de como jogar com o personagem do MOBA da Riot Games . Confira tudo isso a seguir. Vale ressaltar que essa matéria foi baseada no patch 12.19 do game.

Habilidades

Seiva Mágica (Passiva)

A passiva do Maokai permite que ele regenere vida e cause dano adicional. No entanto, ela possui um tempo de recarga que é reduzido sempre que o campeão utiliza uma skill ou quando é atingido por uma habilidade adversária.

Esmagamento Espinhoso (Q)

Com a sua primeira habilidade, o Ente Sinistro bate no chão, causando Dano Mágico e empurrando os inimigos que estiverem no caminho. Além disso, a skill reduz a velocidade dos adversários.

Avanço Retorcido (W)

Maokai avança na direção de um inimigo, ficando inalvejável durante o percurso. Ao alcançar o alvo, o Ente Sinistro o enraíza. A habilidade também causa Dano Mágico.

Atirar Mudas (E)

Maokai arremessa uma muda no local desejado. Quando um inimigo passa próximo a ele, o broto corre na direção do adversário para se explodir e causar dano mágico. Ao serem lançadas nas moitas, essas mudas duram mais e explodem mais vezes.

Garras da Natureza (R)

Em sua habilidade mais poderosa, o Ente Sinistro invoca toda a força da natureza para ajudar em combate. Com essa habilidade, uma parede de espinhos avança na direção dos inimigos, causando dano e enraizando-os.

Ordem das habilidades

Este guia tem como base o desempenho do campeão na rota do topo, apesar dele também poder ser utilizado como suporte ou caçador. Quando utilizado dessa forma, a ordem das habilidades é Q+W+E. No entanto, conforme o passar dos níveis, é recomendado focar no Esmagamento Espinhoso (Q), seguido do Avanço Retorcido (W) e, por fim, Atirar Mudas (E). Veja como ficaria a ordem durante a partida:

Ordem de habilidades | Maokai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Esmagamento Espinhoso Q Q Q Q Q Avanço Retorcido W W W W W Atirar Mudas E E E E E Garras da Natureza R R R

Runas e Feitiços

Atualmente, na rota topo, os jogadores preferem utilizar o Flash e o Teleporte. Em relação às runas, a escolha dominante consiste em utilizar o "Aperto dos Mortos-Vivos". No entanto, é importante lembrar que cada jogo é único, ou seja, as escolhas de runas e feitiços podem variar. Por essa razão, é importante realizar as mudanças de acordo com o cenário da partida.

Aperto dos Mortos-Vivos

Graças à passiva, Maokai consegue sustentar uma troca por um longo tempo. Por essa razão, o "Aperto dos Mortos-Vivos" combina perfeitamente com essa habilidade do Ente Sinistro, uma vez que concede ainda mais cura e dano adicional. Na árvore primária, é interessante utilizar "Demolir", "Ventos Revigorantes" e "Inabalável". Já na secundária, as escolhas são "Entrega de Biscoitos" e "Perspicácia Cósmica".

Exemplos de builds

No momento, "Égide de Fogo Solar" é o item Mítico mais requisitado para o campeão. O artefato, além de causar dano por segundo, ainda aumenta a resistência e tenacidade de Maokai. "Coração Congelado" e "Aproximação Invernal" também são escolhas interessantes, visto que oferecem mana e proteção. Em relação às botas, dá para optar por "Botas Galvanizadas de Aço", "Passos de Mercúrio" ou "Botas Ionianas da Lucidez", dependendo do jogo.

Assim como as runas e os feitiços, as builds, apesar de seguirem um padrão, não são fixas. Se necessário, faça mudanças de acordo com o seu adversário de rota ou com base nas necessidades do seu time no momento. Veja, a seguir, exemplos de builds para o Ente Sinistro:

Início

Itens Míticos e essenciais

Exemplo de build final e itens situacionais

Dicas

Atirar Mudas (E) é uma ótima alternativa para dar visão ao time. Não deixe de utilizar essa habilidade em arbustos durante a fase de rotas e também no mid/late game;

Garras da Natureza (R) é uma boa forma de iniciar as lutas em equipe, mas também é um recurso valioso para impedir o avanço dos adversários;

Apesar de resistente, o Ente Sinistro não é muito forte no início da partida. Por essa razão, se estiver jogando contra um campeão poderoso no early game, evite trocas desnecessárias;

Cuidado ao utilizar o Avanço Retorcido (W), pois você seguirá o inimigo até onde ele for, podendo ficar fora de posição e ser eliminado;

Utilizando o combo W+Q, é possível empurrar o adversário na direção do seu time, podendo garantir uma kill.

Counters

Olaf: o Berserker é um oponente formidável para o Maokai. Além da cura, do escudo e da velocidade de ataque, Olaf ainda é capaz de causar muito dano. No entanto, o problema mesmo é a sua ultimate, Ragnarok, que o deixa imune a desarmes, anulando assim as skills do Ente Sinistro;

o Berserker é um oponente formidável para o Maokai. Além da cura, do escudo e da velocidade de ataque, Olaf ainda é capaz de causar muito dano. No entanto, o problema mesmo é a sua ultimate, Ragnarok, que o deixa imune a desarmes, anulando assim as skills do Ente Sinistro; Mordekaiser: o Revenã de Ferro é outro adversário difícil de enfrentar em rota. Mordekaiser possui escudo, Velocidade de Movimento e causa bastante dano por segundo devido à sua passiva;

o Revenã de Ferro é outro adversário difícil de enfrentar em rota. Mordekaiser possui escudo, Velocidade de Movimento e causa bastante dano por segundo devido à sua passiva; Illaoi: por precisar ir para cima, Maokai fica exposto à ultimate de Illaoi, "Salto de Fé", tornando a batalha complicada para ele. A campeã, assim como Olaf e Mordekaiser, consegue causar muito dano e ainda é capaz de se curar graça aos seus tentáculos.