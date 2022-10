Como mudar o fundo do Direct do Instagram

O Instagram permite mudar o fundo das conversas do Direct. O recurso, que já existia no Messenger e foi implementado na plataforma durante a integração das redes sociais em abril do ano passado, pode ser acessado por meio das configurações do chat. O aplicativo disponibiliza temas com diferentes cores, formas e estilos, para o usuário escolher aquele que mais lhe atrai. Há também a opção de mudar apenas a cor dos balões da conversa. Confira, no tutorial a seguir, como mudar a cor de fundo do Direct do Instagram.