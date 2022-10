Como quebrar senha do WinRAR? Veja como remover código do arquivo .rar

Se você quer remover a proteção, veja como descompactar e criar um novo .rar, sem senha. Se o seu objetivo é descobrir a senha de um arquivo .rar , veja este outro tutorial com o Advanced Zip Password Recovery .

Como quebrar senha do WinRAR? Veja como remover senha do arquivo .rar — Foto: Reprodução/RARLab

Passo 2. Selecione os arquivos que você quer remover a senha e clique em “Extrair Para”, no canto superior esquerdo da janela;

Passo 4. Acesse a pasta em que os arquivos foram extraídos e selecione todos. Em seguida, clique com o botão direito do mouse sobre eles e, no menu de contexto, selecione “Adicionar ao arquivo…”;