Como recusar chamada no iPhone

Recusar chamada no iPhone pode parecer simples, mas a pesquisa pelo assunto na web comprova que principalmente os novatos no mundo da Apple ainda podem ter dificuldade. Existem variadas maneiras de realizar o procedimento e rejeitar uma ligação que chega ao celular. Nas linhas a seguir, o TechTudo apresenta nove maneiras de evitar chamadas no smartphone.

Cabe lembrar que o iPhone grava um histórico de ligações, inclusive aquelas que foram recusadas. Isso significa que o usuário pode ligar de volta para a pessoa quando estiver mais tranquilo

2 de 7 Tela desbloqueada do iPhone mostra ícones para aceitar ou rejeitar ligação — Foto: Divulgação/Apple Tela desbloqueada do iPhone mostra ícones para aceitar ou rejeitar ligação — Foto: Divulgação/Apple

Recuse a ligação do jeito tradicional

Se o seu iPhone estiver desbloqueado, a primeira opção para recusar uma ligação é, ao recebê-la, tocar no ícone de telefone em vermelho que aparece na tela. Ele surgirá na parte superior do celular, dentro de uma notificação que traz também nome e o contato de quem está efetuando a chamada, além do botão de atender a ligação. Dessa forma, o número do remetente será automaticamente direcionado ao voicemail, ou seja, caíra direto na caixa postal do telefone.

Coloque um lembrete para retornar a ligação

Quando o iPhone está com a tela bloqueada, recusar a chamada acaba parecendo um pouco mais complicado, uma vez que o ícone principal “Atender” só permite a ação de, como o próprio nome sugere, atender a ligação. Não é possível deslizar o botão para o lado contrário e recusar a chamada.

Ainda assim, o iPhone permite ao usuário duas ações que fazem as vias de recusa. Uma delas é criar um lembrete para ligar de volta. Toque em “Lembre-me”, representada por um despertador, no lado esquerdo da tela (logo acima ao botão que desliza). Assim, pode-se escolher entre lembrar da chamada em uma hora ou quando o celular identificar que você deixou o local em que recusou a ligação. Vale ressaltar que, para quem está ligando, a chamada não cairá no mesmo momento, mas terminará os toques de chamada até ir para o voicemail.

3 de 7 Deslize para atender: ligação no iPhone — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Deslize para atender: ligação no iPhone — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Use mensagens programadas no iPhone

A outra alternativa, que aparece quando a tela de bloqueio do aparelho está ativa, é enviar uma mensagem avisando que não é possível atender naquele momento. Para isso, basta tocar em Mensagem e escolher uma resposta padrão ou tocar em "Personalizada" para acessar mensagens criadas pelo usuário. Para criar as próprias respostas, basta seguir o caminho: Ajustes > Telefone > Responder com Texto, tocar em uma das mensagens padrão e a substituí-la com o texto desejado.

Use as teclas laterais do iPhone para ignorar a ligação

Nessa dica você não estará propriamente recusando a ligação, mas evitando atendê-la, silenciando a chamada. Para isso, pressione o botão lateral ou um dos botões de volume. Isso fará com que o iPhone pare de vibrar ou tocar, mas ainda permitirá que o usuário atenda a chamada, caso deseje. Do contrário, ela continuará chamando até ser direcionada para a Caixa Postal.

4 de 7 Modo Foco no iOS 16 — Foto: Divulgação/Apple Modo Foco no iOS 16 — Foto: Divulgação/Apple

Use o modo "Não Perturbe"

Um recurso que pode ajudar a recusar chamadas no iPhone sem que o usuário precise fazer ajustes manuais é pelo recurso de Foco. A ferramenta está presente em celulares com iOS 15 ou posterior e permite que o usuário defina diferentes configurações, filtrando notificações e chamadas, considerando o que está sendo feito no momento.

Quando o recurso Não Perturbe estiver ativado, um ícone de lua crescente será exibido na barra de status e na tela bloqueada. Vale frisar que é possível personalizar o perfil selecionando não apenas as notificações permitidas, mas também escolhendo os números que podem ligar enquanto o recurso estiver ativo. Todas as outras chamadas serão recusadas automaticamente.

Bloqueie chamadas indesejadas

No início dos anos 2000, uma operadora de telefonia já cantava que “quem ama bloqueia”. Por que não seguir o conselho e bloquear as ligações indesejadas? O iPhone permite que o usuário bloqueie certas pessoas para impedir ligações inconvenientes, além de enviar chamadores desconhecidos ou de spam direto para o voicemail. Para isso, basta tocar no ícone "i", ao lado do número ou contato que deseja bloquear, rolar para baixo a tela e tocar em “Bloquear este Chamador”. A ação poderá ser desfeita no menu de Ajustes.

5 de 7 Apple Watch também consegue rejeitar chamadas — Foto: Divulgação/Apple Apple Watch também consegue rejeitar chamadas — Foto: Divulgação/Apple

Use o Apple Watch para recusar ligações

Para quem possui o relógio inteligente da Maçã, não atender as ligações é ainda mais fácil. Assim que o Apple Watch começar a vibrar ou tocar no pulso eleve o braço para ver quem está ligando e toque no botão vermelho "Recusar", na notificação da ligação. Se quiser ser educado e enviar uma mensagem padrão, toque nos três pontinhos ao lado do botão de "atender" e, em seguida, "opções". Selecione a mensagem desejada e pronto.

Use os AirPods para recusar chamadas

Até mesmo os AirPods podem te ajudar a se livrar de uma chamada telefônica. Coloque os fones Bluetooth e verifique se estão conectados ao iPhone. A forma de atender ou recusar chamadas muda um pouco de acordo com a geração do aparelho. Para a primeira e segunda geração do fone de ouvido sem fio, é preciso tocar duas vezes em um dos AirPods para enviá-la diretamente ao voicemail. Na terceira geração, é preciso pressionar o entalhe na haste em um dos dispositivos para desligar.

6 de 7 AirPods Pro lançamento iPhone 14 — Foto: Reprodução/Apple AirPods Pro lançamento iPhone 14 — Foto: Reprodução/Apple

Peça para a Siri recusar para você

Por fim, você pode contar com a ajudinha da Siri. A assistente virtual consegue anunciar ligações em diferentes dispositivos, como em fones de ouvido compatíveis e ao usar o CarPlay. O usuário pode usar a voz para atender ou responder, sem precisar dizer “E aí Siri”. Quando uma ligação é recebida, a Siri identifica quem está ligando e pergunta se o usuário quer atender a ligação ou não.

É preciso ativar a funcionalidade no iPhone antes de sair pedindo para a assistente virtual recusar as chamadas. O caminho é "Ajustes" → Siri e Busca" → "Anunciar Ligações".

7 de 7 Ligações recusadas ficam salvas no histórico de chamadas — Foto: Divulgação/Apple Ligações recusadas ficam salvas no histórico de chamadas — Foto: Divulgação/Apple

Onde ficam as ligações recusadas

As chamadas que forem recusadas pelo usuário não somem do iPhone. Caso o usuário deseje saber quem tentou entrar em contato para retornar a ligação, é possível acessar o menu de ligações e verificar os números registrados pelo aparelho. Abra o app Telefone e toque em Recentes para ver uma lista das ligações recebidas e recusadas. As chamadas que não foram atendidas também podem ser acessadas na aba Perdidas - que mostra informações como número recebido, nome do contato (quando houver), data ou dia da ligação.