Como rever o último capítulo de Pantanal pela Internet

O último capítulo de Pantanal foi ao ar na noite desta sexta-feira (7). Espectadores que perderam o final da novela, criada por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi, ou requerem revê-lo podem acessar o Globoplay, que reúne todos os capítulos da atração na íntegra. Para isso, porém, é necessário ser assinante do serviço de streaming. Quem não é assinante do Globoplay também pode rever o capítulo final da novela, mas em trechos e com anúncios. No tutorial a seguir, o TechTudo ensina como assistir ao capítulo de ontem de Pantanal.