Como saber qual processador sua placa-mãe suporta

Saber qual processador sua placa-mãe suporta é possível ao descobrir o socket (soquete) dela. Conferir o socket da sua placa-mãe é uma tarefa simples, porém muito importante por vários motivos. Um deles é para comprar um novo processador para seu PC. É necessário saber se ele será compatível com o socket utilizado na sua placa-mãe porque, caso contrário, você gastará dinheiro a toa.

Outra utilidade de ver essa informação é na hora de revender a sua placa-mãe usada. O futuro comprador certamente vai querer saber sobre isso, justamente para ter certeza de que ela será compatível com o processador dele. Neste tutorial, o TechTudo mostra como descobrir qual o soquete para saber qual processador sua placa-mãe suporta.

Exemplo de socket de uma placa-mãe

O que é socket (soquete)

O socket da placa-mãe nada mais é que o local onde o processador será instalado. Cada geração de processadores possui compatibilidade com um tipo específico de socket. Por exemplo, os chips Intel Core i3 e i5 da série 4000 são compatíveis com o socket LGA1150. Já os AMD A4, A6 e A8 são compatíveis com o socket FM2.

É impossível instalar um processador num socket incompatível com a sua arquitetura. Ele nem sequer encaixa no local. Daí a importância de você saber qual o socket utilizado pela sua placa-mãe, para não errar na hora de comprar o processador.

Placa da Asus é compatível com socket AM3+

Como descobrir o soquete da sua placa-mãe

Abaixo, o TechTudo ensina uma maneira bem simples e rápida de você descobrir o socket utilizado pela sua placa-mãe.

Passo 1. Baixe no TechTudo o software CPU-Z, disponível grátis para Windows . Ele oferece várias informações úteis do seu processador e da sua placa-mãe;

Baixe o CPU-Z

Passo 2. Após instalar o CPU-Z em seu computador, dê um duplo clique no seu ícone para executá-lo;

Passo 3. Na tela principal, observe no campo “Package” a informação sobre o modelo do socket da sua placa-mãe. No caso da imagem abaixo, é um socket LGA1155, utilizado pelos processadores de terceira geração (Ivy Bridge) da Intel;

CPU-Z oferece informações sobre o PC

Com essa informação, você já pode pesquisar qual o melhor processador compatível com o socket utilizado pela sua placa-mãe. Ainda no CPU-Z você pode visualizar outras informações na aba “Mainboard”, que diz a fabricante de sua placa bem como o modelo dela.

Como saber qual processador o socket da sua placa-mãe suporta

Na linha Ryzen da AMD, o soquete AM4 permanece nas primeiras quatro gerações: Ryzen 1000, 2000, 3000 e 5000). Já a Intel atualiza o soquete frequentemente, normalmente a cada duas gerações. Para visualizar a geração do seu chip, cheque o nome, na caixa da CPU ou por meio de softwares dedicados. Se você busca saber a informação de processadores da Intel a partir da 2ª geração, confira a lista dos sockets e as famílias compatíveis a seguir.

Processadores da 13ª geração da Intel

LGA1150 (Soquete H2): 2ª geração Sandy Bridge e 3ª geração Ivy Bridge

LGA1150 (Soquete H3): 4ª geração Haswell

LGA1151-v1 (Soquete H4): 6ª geração Skylake e 7ª geração Kaby Lake

LGA1151-v2 (Soquete H4): 8ª geração Coffee Lake e 9ª geração Coffee Lake Refresh

LGA1200: 10ª geração Comet Lake e 11ª geração Rocket Lake

LGA1700: 12ª geração Alder Lake e 13ª geração Raptor Lake

