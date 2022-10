Como tirar o “online” do WhatsApp no iPhone

Tirar o status “online” do WhatsApp é possível agora no iPhone (iOS). O recurso, que também está disponível para a versão Android, foi anunciado oficialmente em agosto e permite que o usuário fique “invisível” no mensageiro. Isso porque a função esconde o status atual de utilização para que as outras pessoas não saibam que você está ativo no mensageiro. Dessa forma, mesmo que o indivíduo esteja com o aplicativo aberto, os contatos não visualizarão a etiqueta de “online” abaixo do nome dele.