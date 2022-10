Trocar senha do Outlook é algo fácil de ser feito pelo celular. O procedimento está disponível para celulares Android e iPhone (iOS) e pode ser útil para quem esqueceu o código de entrada para o e-mail ou deseja a alteração por algum motivo de privacidade. A substituição deve ser iniciada no aplicativo, mas, posteriormente, será necessário entrar no site da Microsoft para preencher as informações. É importante frisar que a empresa pede ainda um prazo de até 24 horas para que os dados sejam analisados, e a redefinição de senha possa ser feita. Saiba agora como trocar senha do Outlook pelo celular.