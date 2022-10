Como usar dois monitores no mesmo PC ou notebook

Usar dois monitores independentes em um mesmo PC ou notebook com Windows pode ajudar a otimizar diversas atividades. Seja para trabalho, jogos e até streaming, uma segunda tela possibilita a ampliação de janelas visíveis para o usuário, reduz o uso do atalho Alt+Tab e agiliza algumas tarefas. Geralmente, basta conectar o novo monitor para começar a usá-lo. Porém, há algumas configurações que podem ser feitas para melhorar ainda mais a experiência do usuário. No tutorial a seguir, confira o passo a passo de como configurar e usar dois monitores no mesmo PC ou notebook.