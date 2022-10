É possível utilizar o Simulador da Copa do Mundo 2022 do GE para testar os confrontos e prever o resultado do torneio do Catar. O recurso, disponível gratuitamente online, permite que o usuário simule os classificados da fase de grupos e até os resultados da fase final. O site também possibilita automatizar as simulações das partidas com a ferramenta "Sorteio aleatório". Ao final do processo, é possível compartilhar a sua tabela com os amigos. Confira, no tutorial a seguir, como usar o Simulador da Copa do Mundo 2022 do GE.