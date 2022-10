Como vincular conta no Overwatch 2

Overwatch 2 foi lançado em 4 de outubro para PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Nintendo Switch , Xbox One , Xbox Series X /S e PC. O FPS de ação da Blizzard adotou um modelo gratuito no estilo 'jogo como serviço' e, por isso, os usuários precisam unificar as contas junto à Battle.net , plataforma própria da empresa. Essa medida permite vincular a progressão de usuário, conteúdos destravados e itens comprados para acessar em qualquer plataforma.

Assim, quem joga no PC pode continuar sua jogatina em um PlayStation sem perder tudo o que fez antes. A unificação de contas é obrigatória para quem joga no console e está disponível a partir do próprio jogo. A seguir, confira o tutorial do TechTudo para aprender a vincular as contas no game.

2 de 5 Vincular contas é obrigatório em Overwatch 2 de consoles — Foto: Divulgação/Blizzard Vincular contas é obrigatório em Overwatch 2 de consoles — Foto: Divulgação/Blizzard

A unificação de contas de Overwatch 2 está disponível em todas as plataformas, contudo, só é possível vincular uma conta por plataforma em um intervalo de 365 dias. Por exemplo: se um usuário tiver duas contas no PC, ele deverá escolher uma delas para vincular ao videogame de sua preferência. Caso deseje usar a outra, deverá esperar um ano para unificá-la.

A fusão de contas também serve para trazer o progresso do primeiro Overwatch para o segundo game. Por isso, é importante que ela seja feita por todos que já jogavam o título original e agora querem continuar. Vale lembrar, inclusive, que o segundo jogo substitui completamente o primeiro.

Como vincular a conta de Overwatch 2

Passo 1. Abra o Overwatch 2 em qualquer versão de videogame – PlayStation, Xbox ou Switch;

3 de 5 Abra Overwatch 2 no seu console de preferência — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Abra Overwatch 2 no seu console de preferência — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 2. Depois de abrir o jogo, o usuário será recebido por uma tela com um código e/ou um QR Code. Leia o código com a câmera do celular. Se preferir, você também pode acessar o endereço (https://us.battle.net/login/device/user?account) para entrar com os números;

4 de 5 Use os códigos fornecidos para vincular contas de Overwatch 2 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha Use os códigos fornecidos para vincular contas de Overwatch 2 — Foto: Reprodução/Felipe Vinha

Passo 3. Depois de ler o QR Code ou inserir os números, cheque as informações na tela. Ela deverá exibir a sua conta na Battle.net e da plataforma escolhida. Caso esteja tudo certo, basta clicar em "confirmar" para realizar a fusão de contas. Há um limite de 365 dias para que outra conta seja vinculada.

5 de 5 Confirme a conexão de contas em Overwatch 2 — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo Confirme a conexão de contas em Overwatch 2 — Foto: Luiza M. Martins/TechTudo

Vale lembrar que é necessário já ter uma conta Battle.net para realizar esse passo a passo. Além disso, novas contas precisam confirmar o número de celular para acessar o game. Assim, as contas serão fundidas sem grandes problemas.

Da próxima vez que entrar em Overwatch 2, basta confirmar a fusão de contas no menu inicial e curtir o game no console de preferência. Também é possível jogar no PC mantendo a evolução de conta, caso deseje.