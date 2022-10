Corinthians x Flamengo ao vivo: onde assistir à final da Copa do Brasil

Corinthians e Flamengo se enfrentam, às 21h45 (horário de Brasília) desta quarta-feira (12), na primeira partida da final da Copa do Brasil 2022. Esta é a primeira vez que o clássico das maiores torcidas do Brasil decide a competição nacional. O duelo, que acontece na Neo Química Arena, pode ser assistido ao vivo pelo Globoplay , que retransmite o sinal da TV Globo . Para isso, basta acessar o serviço de streaming com uma Conta Globo, que é gratuita. Usuários que não têm cadastro devem se usando e-mail e senha ou importando dados de contas Facebook ou Google . Veja, a seguir, como assistir ao vivo o jogo do Corinthians contra o Flamengo pela final da Copa do Brasil 2022 no computador ou celular.

1 de 7 Corinthians x Flamengo ao vivo: partida pela final da Copa do Brasil 2022 tem transmissão online no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo Corinthians x Flamengo ao vivo: partida pela final da Copa do Brasil 2022 tem transmissão online no Globoplay — Foto: Ana Marques/TechTudo

📝 Jogos de futebol online: qual escolher? Opine no Fórum do TechTudo

Corinthians x Flamengo ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Para acompanhar a final da Copa do Brasil 2022 hoje ao vivo e online, abra a página do Globoplay (globoplay.globo.com) e entre na seção "Agora na TV" para visualizar a programação da TV Globo ao vivo;

2 de 7 Final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo pode ser acompanhada na seção "Agora na TV" no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo pode ser acompanhada na seção "Agora na TV" no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Nesta etapa, clique no botão "Assista agora" para abrir a janela que possibilita fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

3 de 7 Torcedor deve usar botão "Assista agora" para poder fazer login ou realizar cadastro na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Torcedor deve usar botão "Assista agora" para poder fazer login ou realizar cadastro na Conta Globo — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Para fazer login na Conta Globo, use e-mail e senha já cadastrados. Outra opção é vincular os dados de uma conta Facebook ou Google. Feito isso, vá no botão "Entrar" e aguarde começar a transmissão do clássico. Se você não tiver uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se";

4 de 7 Login na Conta Globo é feito após usuário digitar e-mail e senha cadastrados ou importar os dados de contas Facebook ou Google — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Login na Conta Globo é feito após usuário digitar e-mail e senha cadastrados ou importar os dados de contas Facebook ou Google — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Para se cadastrar gratuitamente, preencha todos os dados solicitados e aceite os termos de uso do serviço. Em seguida, vá no botão "Cadastrar" para que a transmissão da final inicie automaticamente.

5 de 7 Torcedor se cadastra na Conta Globo inserindo seus dados pessoais e aceitando os termos de uso e privacidade do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Torcedor se cadastra na Conta Globo inserindo seus dados pessoais e aceitando os termos de uso e privacidade do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Corinthians x Flamengo ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Para assistir ao clássico Corinthians x Flamengo hoje ao vivo no celular, entre no aplicativo do Globoplay. Na parte inferior da tela, toque em "Agora". Feito isso, vá no botão "Assista agora" para poder fazer login ou se cadastrar na Conta Globo;

6 de 7 Corinthians vs Flamengo pela final da Copa do Brasil pode ser acompanhado de graça no Globoplay pelo aplicativo para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Corinthians vs Flamengo pela final da Copa do Brasil pode ser acompanhado de graça no Globoplay pelo aplicativo para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Faça login inserindo e-mail e senha cadastrados na Conta Globo. Se quiser, é possível utilizar os dados de uma conta Facebook ou Google. Em seguida, toque no botão "Entrar" para a transmissão da Copa do Brasil iniciar. Caso você não tenha uma Conta Globo, selecione a opção "Cadastre-se", informe seus dados pessoais e concorde com os termos de uso. Por último, vá no botão "Cadastrar".

7 de 7 Login ou cadastro no Globoplay são feito preenchendo os dados pessoais ou usando dados de contas Facebook ou Google — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Login ou cadastro no Globoplay são feito preenchendo os dados pessoais ou usando dados de contas Facebook ou Google — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Aproveite as dicas deste tutorial e assista o jogo de ida entre Corinthians e Flamengo pela final da Copa do Brasil 2022 ao vivo e online no Globoplay.

Veja também: 11 opções de comandos de voz para a Alexa para usar no dia a dia