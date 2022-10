Dall-E 2: como usar site para criar imagens a partir de descrições

Se os créditos grátis não forem suficientes, o usuário pode comprar mais. Para fins de exemplo, com US$ 15 (R$ 78,50, na cotação atual da moeda americana) é possível adquirir 115 créditos, que permitem que o internauta produza 460 imagens. As possibilidades de resultados são infinitas e variam conforme a criatividade do usuário. A seguir, veja como usar o Dall-e 2 para gerar imagens a partir de inteligência artificial.

Veja imagens criadas com o Dall-E 2, plataforma de inteligência artificial 1 de 8

Uma foto da escultura de David, de Michelangelo, usando fones de ouvido — Foto: Reprodução/Dall-E 2 2 de 8

Uma pintura a óleo expressiva de um jogador de basquete mergulhando, retratada como uma explosão de uma nebulosa — Foto: Reprodução/Dall-E 2 Pular X de 8

Publicidade 8 fotos 3 de 8

Uma tigela de sopa que também é um portal para outra dimensão; arte digital — Foto: Reprodução/Dall-E 2 4 de 8

Uma palma da mão com uma árvore crescendo em cima dela — Foto: Reprodução/Dall-E 2 Pular X de 8

Publicidade 5 de 8

Uma área de salão coberta iluminada pelo sol com uma piscina com água clara e outra piscina com água rosa pastel translúcida, ao lado de uma grande janela; arte digital — Foto: Reprodução/Dall-E 2 6 de 8

Pintura abstrata sobre inteligência artificial — Foto: Reprodução/Dall-E 2 Pular X de 8

Publicidade 7 de 8

Uma pintura de estilo van Gogh de um jogador de futebol americano — Foto: Reprodução/Dall-E 2 8 de 8

Uma fotografia de um girassol com óculos de sol no meio da flor em um campo em um dia ensolarado — Foto: Reprodução/Dall-E 2 Pular X de 8

Publicidade Plataforma Dall-E 2 usa inteligência artificial para criar imagens diversas a partir de descrições informadas pelos usuários; veja imagens criadas pelo site e os textos que as geraram

📝 Waze utiliza inteligência artificial? Comente no Fórum TechTudo

Como usar o Dall-e 2 para criar ilustrações a partir de descrições

Passo 1. Abra o site do Dall-e 2 (https://openai.com/dall-e-2/) e clique no botão "Inscrever-se", localizado no canto superior direito da tela;

2 de 18 Inscreva-se no Dall-E 2 para ter acesso à ferramenta — Foto: Reprodução/Juliana Campos Inscreva-se no Dall-E 2 para ter acesso à ferramenta — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 2. Informe um endereço de e-mail e o código de verificação nos campos indicados e siga em "Continuar". Também é possível se registrar com uma conta do Google ou da Microsoft;

3 de 18 Faça seu cadastro no Dall-E 2 com e-mail — Foto: Reprodução/Juliana Campos Faça seu cadastro no Dall-E 2 com e-mail — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 3. Em "Senha", adicione uma palavra-passe para a conta e clique em "Continuar";

4 de 18 Escolha uma senha para sua conta no Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos Escolha uma senha para sua conta no Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 4. Em outra guia, abra a caixa de entrada do e-mail informado no site e procure a mensagem da OpenIA. Clique sobre ela para abrir;

5 de 18 Abra o e-mail da OpenIA para validar a conta no site — Foto: Reprodução/Juliana Campos Abra o e-mail da OpenIA para validar a conta no site — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 5. Selecione "Verify email adress" para ativar sua conta no Dall-E 2;

6 de 18 Ative sua conta no Dall-e 2 pelo e-mail — Foto: Reprodução/Juliana Campos Ative sua conta no Dall-e 2 pelo e-mail — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 6. Na guia que será aberta, informe seu nome e sobrenome nos campos indicados e prossiga em "Continuar";

7 de 18 Informe seu nome para concluir o cadastro no Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos Informe seu nome para concluir o cadastro no Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 7. Adicione um número de celular no campo indicado e clique em "Enviar código";

8 de 18 Informe um número de telefone no Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos Informe um número de telefone no Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 8. Verifique, no celular, o código enviado por SMS e informe-o no campo em destaque;

9 de 18 Insira o código recebido por SMS no Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos Insira o código recebido por SMS no Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 9. Prossiga em "Continuar";

10 de 18 Clique em "Continuar" para obter acesso ao Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos Clique em "Continuar" para obter acesso ao Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 10. Continue em "Comece a criar com DALL-E" para acessar as ferramentas do site;

11 de 18 Entre na plataforma Dall-E 2 ao clicar no botão de início — Foto: Reprodução/Juliana Campos Entre na plataforma Dall-E 2 ao clicar no botão de início — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 11. Redija uma descrição detalhada da ilustração que você deseja criar no Dall-E 2 e clique em "Gerar";

12 de 18 Faça uma descrição da ilustração desejada na barra de pesquisa do Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos Faça uma descrição da ilustração desejada na barra de pesquisa do Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 12. Em seguida, clique sobre a imagem de sua preferência entre os quatro resultados e aguarde o carregamento;

13 de 18 Escolha sua imagem preferida no Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos Escolha sua imagem preferida no Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 13. Na seção "Editar", é possível editar a imagem como quiser: selecionar, congelar, apagar, adicionar quadro ou enviar a imagem para você mesmo. Clique sobre ela para ter acesso às opções;

14 de 18 Clique em "Editar" para fazer modificações na ilustração — Foto: Reprodução/Juliana Campos Clique em "Editar" para fazer modificações na ilustração — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 14. Experimente as possibilidades de edição do Dall-E 2 na caixa de ferramentas localizada abaixo da imagem;

15 de 18 Ferramentas de edição do Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos Ferramentas de edição do Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 15. Selecione "Variações" para conferir as demais possibilidades de resultado;

16 de 18 Acesse "Variações" para conferir opções de edição de imagem — Foto: Reprodução/Juliana Campos Acesse "Variações" para conferir opções de edição de imagem — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 16. Veja, então, quatro opções de foto;

17 de 18 Confira as variações de resultados do Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos Confira as variações de resultados do Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Passo 17. Para baixar a imagem para o computador, basta clicar no ícone de download.

18 de 18 Botão para download da ilustração desejada no Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos Botão para download da ilustração desejada no Dall-E 2 — Foto: Reprodução/Juliana Campos

Com informações de Dall-e 2

Veja também: Dicas do WhatsApp: como ver mensagens apagadas no app