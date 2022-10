Debate entre Lula e Bolsonaro na Globo: como assistir ao vivo e online

O último debate presidencial do segundo turno das Eleições 2022 acontece às 21h30 (horário de Brasília) desta sexta-feira (28), na TV Globo . Mediado pelo jornalista William Bonner, o programa promoverá o confronto de ideias e propostas entre Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidatos que disputarão o cargo de Presidente da República neste domingo (30). Os eleitores podem acompanhar o encontro ao vivo no Globoplay , que retransmite online o sinal da emissora. Para isso, basta acessar o streaming pelo computador ou em celulares Android ou iPhone ( iOS ) utilizando uma Conta Globo, que é gratuita. Confira, a seguir, como assistir ao debate hoje na Globo pelo Globoplay .

Como assistir ao último debate presidencial do 2° turno na Globo ao vivo pelo PC

Passo 1. Para acompanhar o debate presidencial ao vivo pelo computador, abra a página do Globoplay (globoplay.globo.com) na web. Feito isso, clique na aba "Agora na TV" para acessar a programação diária da TV Globo ao vivo;

Passo 2. Nesta etapa, use o botão "Assista agora" para abrir a janela que permite fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

Passo 3. Para fazer login na Conta Globo, insira seu e-mail e senha cadastrados ou use os dados de contas Facebook ou Google. Feito isso, dê um clique no botão "Entrar" e aguarde o início da transmissão do debate presidencial. Caso você ainda não tenha uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se";

Passo 4. Para fazer o cadastro gratuito, preencha todos os dados necessários e aceite os termos de uso da plataforma. Em seguida, vá no botão "Cadastrar" para que a transmissão da TV Globo comece automaticamente.

Como assistir ao último debate presidencial do 2° turno na Globo ao vivo pelo celular

Passo 1. Para assistir ao debate entre Lula e Bolsonaro na Globo pelo celular, entre no aplicativo do Globoplay. No menu inferior da tela, pressione a aba "Agora". Em seguida, toque no botão "Assista agora" para poder fazer login ou se cadastrar na Conta Globo;

Passo 2. Faça login informando e-mail e senha cadastrados na Conta Globo. Outra opção é acessar o serviço utilizando os dados de uma conta Facebook ou Google. Feito isso, pressione o botão "Entrar" para que a transmissão da Globo inicie. Se você ainda não tiver uma Conta Globo, use o botão "Cadastre-se", informe seus dados pessoais e concorde com os termos de uso. Por último, toque no botão "Cadastrar".

Pronto. Aproveite as dicas deste tutorial e acesse o Globoplay para assistir ao último debate presidencial do segundo turno das Eleições 2022 ao vivo e online.

