Desencurtador de link: veja como tirar o encurtador e ver URL original

Usar um desencurtador de link é útil para descobrir o link original de uma URL encurtada. As URLs encurtadas são muito utilizadas para reduzir o tamanho de uma mensagem (principalmente no Twitter) ou melhorar o aspecto de um link muito grande. No entanto, o artifício pode ser usado para disfarçar links maliciosos e até mesmo vírus. Para te ensinar como descobrir o link original de uma URL encurtada, o TechTudo preparou um tutorial prático com o uso do CheckShortURL. Confira como usar um desencurtador de link no passo a passo abaixo.