Eclipse solar de 25 de outubro: veja horário e como assistir online

Um eclipse solar parcial se formará na manhã desta terça-feira, 25 de outubro de 2022. O evento, que é o último deste tipo no ano, poderá ser visto em partes da Europa, no Oeste da Ásia e no Nordeste da África, mas não estará visível no Brasil. No entanto, será possível assistir ao fenômeno por meio de transmissões ao vivo disponibilizadas por observatórios astronômicos no YouTube. Confira, a seguir, como assistir ao eclipse solar de 25 de outubro em tempo real pela Internet e saiba o horário de início do evento.