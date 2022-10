Eleições 2022: como acompanhar a apuração do 2º turno em tempo real

A cobertura da apuração dos votos no segundo turno das Eleições 2022 pode ser acompanhada ao vivo, neste domingo (30), pelo Fantástico e pela página dedicada do jornal O Globo. Com isso, o eleitor consegue saber, em tempo real, o resultado presidencial do pleito. Para cobrir a disputa entre Jair Messias Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a edição especial do programa da TV Globo terá início às 17h. Ela poderá ser assistida no Globoplay , pelo computador ou em celulares Android e iPhone ( iOS ), por quem já possui uma Conta Globo, que é gratuita. Eleitores sem cadastro podem se inscrever de forma simples, usando e-mail e senha ou dados de contas Facebook ou Google .

Outra opção é assistir à contagem dos votos pela página do jornal O Globo dedicada à apuração. Lembrando que, nela, o eleitor também poderá acompanhar a apuração nos 12 estados que elegem governadores neste segundo turno. Veja, no tutorial abaixo, como ver o resultado do segundo turno das Eleições 2022 em tempo real e online.

Como acompanhar a apuração dos votos segundo turno das Eleições 2022 pelo PC

Passo 1. Para acompanhar a cobertura da apuração dos votos da eleição presidencial 2022 no Fantástico, entre na página do Globoplay (globoplay.globo.com) na web e vá em "Agora na TV" para visualizar a programação da TV Globo ao vivo;

Passo 2. Na nova página, dê um clique no botão "Assista agora" para abrir a janela que permite fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

Passo 3. Faça o login na Conta Globo usando e-mail e senha já cadastrados. Se preferir, também é possível utilizar os dados de uma conta Facebook ou Google. Feito isso, clique no botão "Entrar" e aguarde a transmissão do programa iniciar automaticamente. Caso você ainda não tenha uma Conta Globo, escolha a opção "Cadastre-se";

Passo 4. Para se cadastrar gratuitamente, informe todos os dados solicitados e aceite os termos de uso do serviço. Em seguida, vá no botão "Cadastrar" para que a transmissão ao vivo da apuração no Fantástico comece.

Como acompanhar a apuração dos votos do segundo turno das Eleições 2022 pelo celular

Passo 1. Para assistir à cobertura da apuração dos votos do segundo turno e saber o resultado das Eleições 2022 em tempo real no celular, abra o aplicativo do Globoplay. Na parte inferior da tela, pressione a aba "Agora". Depois, vá no botão "Assista agora" para poder fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

Passo 2. Faça login utilizando e-mail e senha cadastrados na Conta Globo. Outra forma é importar os dados de uma conta Facebook ou Google. Em seguida, pressione o botão "Entrar" para que a transmissão da edição especial do Fantástico comece. Se você não tiver uma Conta Globo, toque na opção "Cadastre-se", preencha seus dados pessoais e aceite os termos de uso. Por fim, toque no botão "Cadastrar".

Como ver o resultado das Eleições 2022 pelo site do jornal O Globo

Passo 1. Eleitores que quiserem acompanhar a contagem dos votos pelo portal do jornal O Globo devem acessar a página dedicada à apuração (infograficos.oglobo.globo.com/politica/eleicoes-2022/apuracao-2022-em-tempo-real-consulte-resultado.html#/presidente) e clicar no botão "2º turno". Feito isso, será possível conferir, em tempo real, a atualização dos votos para o cargo de presidente da República. Também é possível filtrar os resultados por estado e município, acompanhar o resultado dos candidatos a governador nas 12 localidades votantes e obter informações sobre o eleitorado.

Pronto. Aproveite as dicas deste tutorial e acesse o Globoplay ou o site do jornal O Globo para assistir, em tempo real, a apuração do segundo turno das Eleições 2022.

