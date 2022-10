Eleições 2022: como assistir ao último debate para governador ao vivo

O último debate com os candidatos a governador para o segundo turno das Eleições 2022 ocorre às 22h (horário de Brasília) desta quinta-feira (27), na TV Globo . Os encontros contarão com a presença dos dois políticos postulantes ao governo de cada um dos 12 estados que não definiram seus governantes no primeiro tuno, incluindo Bahia (BA), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC) e São Paulo (SP). Os eleitores podem acompanhar os embates ao vivo e online no Globoplay , por meio do sinal da emissora. Para isso, basta acessar o streaming pelo computador ou em celulares Android ou iPhone ( iOS ) usando uma Conta Globo , que é gratuita.

Na Bahia, os candidatos a governador neste segundo turno são Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil); em Santa Catarina, Jorginho Mello (PL) e Décio Lima (PT) disputam o cargo. Já em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) confrontam suas ideias e propostas frente a frente. No Rio Grande do Sul, a disputa pelo governo é entre Onyx Lorenzoni (PL) e Eduardo Leite (PSDB). Confira, no tutorial abaixo, como assistir ao debate do segundo turno entre candidatos a governador do seu estado ao vivo no Globoplay.

1 de 7 Debate Globo segundo turno tem transmissão no sue estado ao vivo e online no Globoplay, a partir das 22h — Foto: Divulgação/TV Globo Debate Globo segundo turno tem transmissão no sue estado ao vivo e online no Globoplay, a partir das 22h — Foto: Divulgação/TV Globo

📝 Os votos nas urnas eletrônicas são mesmo secretos? Comente no Fórum do TechTudo

Como assistir ao debate para governador do 2° turno na Globo ao vivo pelo PC

Passo 1. Para acompanhar os debates estaduais para governador no segundo turno das Eleições 2022, entre na página do Globoplay (globoplay.globo.com) na web. Feito isso, vá na seção "Agora na TV" para visualizar a programação diária da TV Globo ao vivo;

2 de 7 Ao entrar na seção "Agora na TV" no Globoplay, espectador assiste ao último encontro entre candidatos ao vivo e online pelo Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ao entrar na seção "Agora na TV" no Globoplay, espectador assiste ao último encontro entre candidatos ao vivo e online pelo Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Clique no botão "Assista agora" para abrir a janela que possibilita fazer login ou realizar um cadastro gratuito na Conta Globo;

3 de 7 Para assistir ao debate, eleitor faz login ou cadastro na Conta Globo após clicar no botão "Assista agora" — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Para assistir ao debate, eleitor faz login ou cadastro na Conta Globo após clicar no botão "Assista agora" — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Para fazer login na Conta Globo, entre com seu e-mail e senha cadastrados ou vincule os dados de contas Facebook ou Google. Em seguida, clique no botão "Entrar" e espere o debate na Globo iniciar automaticamente. Caso você não tenha uma Conta Globo, vá na opção "Cadastre-se";

4 de 7 Usuário faz login utilizando e-mail e senha ou vinculando os dados de contas Facebook ou Google — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Usuário faz login utilizando e-mail e senha ou vinculando os dados de contas Facebook ou Google — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Para fazer o cadastro grátis, insira todos os dados solicitados e concorde com os termos de uso do serviço. Feito isso, clique no botão "Cadastrar" para que a transmissão da TV Globo inicie automaticamente.

5 de 7 Cadastro na Conta Globo é realizado após público informar seus dados pessoais e aceitar os termos de uso e privacidade do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Cadastro na Conta Globo é realizado após público informar seus dados pessoais e aceitar os termos de uso e privacidade do Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Como assistir ao debate para governador do 2° turno na Globo ao vivo pelo celular

Passo 1. Para assistir aos debates para o cargo de governador dos estados pelo celular, acesse o aplicativo do Globoplay. Na parte inferior da tela, toque na aba "Agora". Com isso, vá no botão "Assista agora" para conseguir fazer login ou se cadastrar na Conta Globo;

6 de 7 Último debate para governador nas Eleições 2022 pode ser acompanhado ao vivo e de graça no Globoplay pelo aplicativo para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Último debate para governador nas Eleições 2022 pode ser acompanhado ao vivo e de graça no Globoplay pelo aplicativo para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Faça login utilizando e-mail e senha cadastrados na Conta Globo. Se quiser, é possível importar os dados de uma conta Facebook ou Google. Em seguida, toque no botão "Entrar" para que a transmissão da Globo comece. Se você não tiver uma Conta Globo, vá no botão "Cadastre-se", insira seus dados pessoais e concorde com os termos de uso. Por fim, pressione o botão "Cadastrar".

7 de 7 Login ou cadastro no Globoplay podem ser feitos após eleitor inserir seus dados pessoais ou dados de contas Facebook ou Google — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Login ou cadastro no Globoplay podem ser feitos após eleitor inserir seus dados pessoais ou dados de contas Facebook ou Google — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Aproveite as dicas deste tutorial e acesse o Globoplay para assistir ao último debate com os candidatos a governador dos estados no segundo turno das Eleições 2022 ao vivo e online.

Veja também: Fake News: como denunciar no WhatsApp, Facebook, Twitter e apps 📱