Eleições 2022: como consultar boletim de urna e ver votos pelo celular

Consultar o boletim de urna de qualquer seção eleitoral das Eleições 2022 é possível pelo app "Resultados", do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na plataforma, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), o eleitor pode verificar o total de votos recebidos pelos presidenciáveis e por cada candidato para os outros cargos do pleito, tanto no primeiro quanto no segundo turno. Além disso, é possível ver os votos recebidos por cada partido político, quantidade de votos brancos e nulos, a identificação da urna e a quantidade de eleitores votantes e faltantes na respectiva seção eleitoral, no Brasil e no exterior.