Eleições 2022: como consultar boletim de urna e ver votos por seção

O boletim de urna de todas as seções eleitorais do primeiro turno das Eleições 2022 está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na ferramenta, o eleitor pode verificar os votos recebidos em cada urna, tanto no Brasil quanto no exterior. O relatório online informa o total de votos recebidos por cada candidato e partido político, a quantidade de votos brancos e nulos, bem como a identificação da urna e a quantidade de eleitores que votaram na respectiva seção eleitoral. O recurso torna a apuração mais transparente, ajudando combater os boatos sobre fraudes nas eleições. Confira, a seguir, como conferir o boletim de urna das Eleições 2022 e saber o resultado por seção no site do TSE.