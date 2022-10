Eleições 2022: como fazer e imprimir cola eleitoral para o 2º turno

É possível baixar e imprimir a cola eleitoral para o segundo turno das Eleições 2022 por meio do site da Justiça Eleitoral . O papel ajuda o eleitor a não esquecer os números dos candidatos no dia da votação, já que o uso de celulares na cabine é proibido. A ordem de votação no segundo turno é: governador, nos estados em que a disputa ainda não foi definida, e presidente da República. O arquivo PDF disponibilizado no site traz os campos de ambos os cargos em branco, para que o eleitor preencha à mão posteriormente. A seguir, aprenda como baixar a cola eleitoral para imprimir e veja os estados onde haverá segundo turno para a eleição de governador.

1 de 5 Colinha eleitoral para o 2º turno das Eleições 2022 pode ser impressa no site da Justiça Eleitoral — Foto: Divulgação/TSE Colinha eleitoral para o 2º turno das Eleições 2022 pode ser impressa no site da Justiça Eleitoral — Foto: Divulgação/TSE

Estados onde haverá segundo turno para a eleição de governador

Alagoas - Paulo Dantas (MDB) x Rodrigo Cunha (União)

- Paulo Dantas (MDB) x Rodrigo Cunha (União) Amazonas - Wilson Lima (União) x Eduardo Braga (MDB)

- Wilson Lima (União) x Eduardo Braga (MDB) Bahia - Jerônimo Rodrigues (PT) x ACM Neto (União)

- Jerônimo Rodrigues (PT) x ACM Neto (União) Espírito Santo - Renato Casagrande (PSB) x Manato (PL)

- Renato Casagrande (PSB) x Manato (PL) Mato Grosso do Sul - Capitão Contar (PRTB) x Eduardo Riedel (PSDB)

- Capitão Contar (PRTB) x Eduardo Riedel (PSDB) Paraíba - João Azevêdo (PSB) x Pedro Cunha Lima (PSDB)

- João Azevêdo (PSB) x Pedro Cunha Lima (PSDB) Pernambuco - Marília Arraes (Solidariedade) x Raquel Lyra (PSDB)

- Marília Arraes (Solidariedade) x Raquel Lyra (PSDB) Rio Grande do Sul - Onyx Lorenzoni (PL) x Eduardo Leite (PSDB)

- Onyx Lorenzoni (PL) x Eduardo Leite (PSDB) Rondônia - Coronel Marcos Rocha (União) x Marcos Rogerio (PL)

- Coronel Marcos Rocha (União) x Marcos Rogerio (PL) Santa Catarina - Jorginho Mello (PL) x Décio Lima (PT)

- Jorginho Mello (PL) x Décio Lima (PT) São Paulo - Tarcísio de Freitas (Republicanos) x Fernando Haddad (PT)

- Tarcísio de Freitas (Republicanos) x Fernando Haddad (PT) Sergipe - Rogério Carvalho (PT) x Fábio (PSD)

Como acessar e imprimir a cola eleitoral na ordem de votação do 2º turno

Passo 1. Para fazer sua cola eleitoral, abra a página da Justiça Eleitoral (justicaeleitoral.jus.br) e role para baixo até encontrar o banner "Leve a cola". Dê um clique nele;

2 de 5 No site da Justiça Eleitoral, eleitor deve encontrar e clicar no banner indicado para acessar o arquivo da cola eleitoral 2022 em branco para baixar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade No site da Justiça Eleitoral, eleitor deve encontrar e clicar no banner indicado para acessar o arquivo da cola eleitoral 2022 em branco para baixar — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Feito isso, você verá o arquivo do santinho político para ser impresso. Note que ele já disponibiliza os espaços em branco para serem preenchidos à mão na ordem de votação do segundo turno. Para salvar ou imprimir a cola, escolha entre as opções "versão colorida" ou "versão preto e branco";

3 de 5 Antes de baixar arquivo PDF, é preciso selecionar uma das versões da cola eleitoral 2022 para imprimir — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Antes de baixar arquivo PDF, é preciso selecionar uma das versões da cola eleitoral 2022 para imprimir — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. A opção selecionada será aberta em uma nova página. É possível baixar o santinho do segundo turno em formato PDF no computador e imprimir futuramente ao clicar no ícone de download, representado por uma seta para baixo. Para imprimir a colinha rapidamente, vá no ícone de impressão, localizado também no canto superior direito da tela;

4 de 5 Eleitor precisa escolher botão correto para configurar a impressão do santinho que traz a ordem de votação no segundo turno — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Eleitor precisa escolher botão correto para configurar a impressão do santinho que traz a ordem de votação no segundo turno — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. Com o arquivo aberto para impressão, basta clicar no botão "imprimir". Assim que estiver com o santinho em mãos, anote os números de seus candidatos e leve no dia da votação.

5 de 5 Ao usar botão "Imprimir", colinha eleitoral será impressa para ser levada no dia da votação do segundo turno — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade Ao usar botão "Imprimir", colinha eleitoral será impressa para ser levada no dia da votação do segundo turno — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora que você já sabe como imprimir a cola eleitoral, aproveite a dica e leve sua anotação no dia da votação do segundo turno, para saber como votar nas eleições e não esquecer os números dos candidatos de acordo com seu estado.

