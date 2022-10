Eleições Gerais 2022: como ver resultados em tempo real pelo celular

O Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza dois aplicativos gratuitos que podem ser baixados através da Google Play Store e da App Store para acompanhar o resultado das Eleições Gerais 2022 em tempo real. No app “Resultados”, os usuários poderão acompanhar a apuração de votos nem tempo real, enquanto a contagem acontece nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Já no “Boletim na Mão” qualquer cidadão poderá acessar os resultados apurados diretamente nas seções eleitorais.